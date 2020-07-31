مصطفى كامل يعلن طرح ألبومه الجديد خلال أيام

كشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأخير طرح ألبومه الجديد "أنا نسيتك" لجمهوره، والذي كان من المقرر طرحه خلال الأيام الجارية.

وقال كامل، في بيان منه: "انتهيت تماما من الألبوم، وإن أسباب التأخير ليست من طرفي نهائياً ولا من طرف شركة دريمنحن الآن كفنانيين وشركات إنتاج فني، لا نملك رفاهية طرح أعمالنا الفنيه في الأسواق".

وأضاف: "في الماضي كان الألبوم عبارة عن شريط كاسيت واسطوانة CD، وكان لكل شركة إنتاج حرية طرح منتجاتها في الوقت الذي تراه وفقاً لرغبة التجار، أما الآن وبعد أن أصبح العمل الفني تقني وتكنولوچي، أصبح ضبط موعد طرح الأعمال الفنية يخضع لترتيبات شركات الديچيتال "الكول تون.. يوتيوب"، ومنذ يوم 20/7 وأنا جاهز تماما، وأتمنى أكثر منكم أن يتم طرح العمل الفني الذي بذلت فيه مجهودا على مدى 13 شهراً".

تابع: "أواصل الليل بالنهار هناك شركتان لهما الحق في مواعيد طرح العمل الفني شركة Arbu لخدمات المحمول، وشركة تكوين لخدمات يوتيوب وفيس بوك والإنترنت، ولا بد من اتفاقهما سويا على طريقة إصدار العمل (ألبوم أنا نسيتك) وكلما سألت إحداهما عن جاهزيته يقول إحنا جاهزين، بعد العيد بإذن الله. هذا آخر كلام على لسان مسؤول شركة Arbu إلى كل جمهوري الحبيب هذه الأعمال الفنية تتكلف مبالغ باهظة، وأصبحت الآن بين أيدي الناس بمجرد ضغطة زر موبايل أو كمبيوتر. أي أنها لا تكلف السادة المستمعين أو المشاهدين شيئا. ولكن بالنسبة للقائمين على إدارتها تتكلف الكثير والكثير".

اختتم حديثه: "ويتم الآن عمل المونتاچ للأغنية الأولى.. التي ستكون أول الأغنيات للإذاعة على القناة الرسمية على اليوتيوب وعلى هذه الصفحه الرسمية".