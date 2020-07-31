حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يثابر من أجل تحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.