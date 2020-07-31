حظك اليوم الجمعة 30-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.