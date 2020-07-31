حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

الإحساس الزائد بالمسئولية دائما من أبرز مواصفات مواليد برج الجدي، فضلا عن تميزهم في الالتزام بالمواعيد ومعرفة قيمة الوقت جيدا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روحا ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.