حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى مواليد برج القوس دائما إلى إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وذلك بسبب إخلاصهم وحبهم للعمل، فضلا عن الشخصية القيادية التي يتمتعون بها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.