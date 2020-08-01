حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب دائمًا الحديث مع الآخرين، إذ يمتلك عادة شيئًا مثيرًا للاهتمام لمشاركته معهم.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات، قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الخامس تمنحك طاقة عظيمة وتدفعك لتخطط وتفكر في مستقبلك مع من تحب وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.