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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يحب معرفة التفاصيل ولديه عدد كبيرة من الأصدقاء، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وتحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك ولا تبعثر طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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