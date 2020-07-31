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حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يمتلك مواليد برج الجوزاء شخصيا قوية ويتحمل المسئولية ولا يتنصل منها، ودائم التقدير لأهله ومرتبد كثيرا بأسرته، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال وتستطيع أن تخطط بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك روح تفاؤل وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

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