حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

قد يتصف مولود برج الجوزاء أحيانًا بالفضول الشديد الذي قد يتحول إلى أحد أنواع التطفل إذا ما زاد عن الحدّ المعقول.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.