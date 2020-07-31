نجاح الخطة الاحترازية في المزدلفة ومواقع للحلاقة صحية بمنى

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم، نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر مزدلفة، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما هيأت وزارة الحج والعمرة العديد من المواقع للحلاقة في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء شعيرة الحلق أو التقصير وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.

فيما صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، اليوم، بأنه ضُبط 2050 مخالفا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووصف عدد من الحجاج، الذين جرى اختيارهم لأداء فريضة الحج قرار المملكة بإقامة مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من مُختلف الجنسيّات من داخل المملكة بالقرار الحكيم الذي حقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

"الصحة العالمية": عمل جبار.. والحجاج يشكرون المملكة على عدم تعطيل الفريضة

وثمن الحجاج المقيمون داخل المملكة، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودي الرسمية "واس"، الدور الكبير والرائد الذي تقوم به المملكة تجاه ضيوف الرحمن.

من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة ومن جنسيات مختلفة، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس، ما يدل دلالة واضحة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلامية للحد من تفشّي كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة أبناء الأمة الإسلامية.

وقال أحد ضيوف الرحمن: "سررت بما شاهدته من خدمات وتسهيلات قدمت لنا من الجهات الحكومية كل وعلى رأسها وزارة الحج منذ وصولنا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من مناطق المملكة إلى وصولنا لمكة المكرمة".

وفي السياق ذاته، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنَى، بعد وقوفهم على "عرفات"، والمبيت في "مزدلفة"، ورمي جمرة العقبة، وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، وواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث.

وقال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، ألقاها وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة وفرت للحجاج إجراءات تكفل أمنهم وسلامتهم، وتوفر سبل راحتهم ووقايتهم، وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم تكن هناك حالات لـ"كورونا" بين الحجاج، وأوضح ​قائد منشأة الجمرات، العميد عبدالرحمن القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات في المنشأة تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة الحجاج.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور المملكة في تنظيم مناسك الحج، حيث رأت المنظمة أن المملكة أقدمت على "عمل جبار"، حرصا منها على عدم تعرُّض الحجاج للإصابة بـ"كورونا".