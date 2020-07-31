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محمود مسلم

السيسي يهنئ المملكة العربية السعودية على التنظيم الدقيق لموسم الحج

كتب:

عادل الدرجلي ومحمد أبو عمرة
10:58 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
السيسي والملك سلمان في لقاء سابق

السيسي والملك سلمان في لقاء سابق

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الامر الذي عكس مدي قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة باقامة كبري الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين باداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق اجراءات احترازية حرصت علي تحقيق اعلي معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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