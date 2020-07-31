"الخير التركي": أردوغان يقامر بالأمن القومي من أجل البقاء في الحكم

اعتبر رئيس سياسات الأمن القومي لحزب الخير التركي، أيتون سيراي، أن سياسات حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، تقامر بمستقبل تركيا، بخاصة بعد انتهاكات أنقرة في البحر المتوسط، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن" التركي.

وأوضحت قناة "تالا 1": سخر سيراي، من سحب سفينة أورتش رئيس التركية، وتراجعها إلى ميناء أنطاليا التركي في البحر المتوسط، بعدما تغولت في مناطق يونانية، إثر رد فعل حاسم من السلطات في أثينا.

وأوضح سيرا، أن سياسات حزب العدالة والتنمية تقامر بمستقبل تركيا، وهدف السياسات الخارجية لأردوغان هو الإضرار بالأمن القومي التركي، من أجل البقاء على كرسي الحكم.

وكانت السلطات اليونانية، اعتبرت دخول سفينة "أوروتش رئيس" التركية في المنطقة المحيطة بجزيرتي رودوس ومايس اليونانيتين، احتلالًا تركيًا للأراضي اليونانية واختراقًا للسيادة اليونانية، وذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية اليونانية.

وفي إطار خطوات السلطات التركية المستفزة في البحر المتوسط، أعلنت سفينة "أوروتش رئيس" التركية المعنية بالتنقيب في المتوسط، سيادة بلادها في المنطقة المحيطة بجزيرتي رودوس ومايس اليونانيتين، فيما أعلن الجيش اليوناني تأهبه.

وتحت مزاعم إجراء أبحاث الزلازل في المنطقة، تحركت السفينة التركية، فيما أفادت الصحف اليونانية بأن السلطات التركية أصدرت أوامر للسفن الحربية التركية بالإبحار إلى المنطقة المحيطة بالجزيرتين.

وفي المقابل، أكدت المواقع الإخبارية اليونانية تأهب القوات اليونانية المسلحة، خاصة بعد عودة رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كونستانتينوس فلوروس من قبرص.

ونشر موقع "سوزجو" التركي، أن الخارجية اليونانية دعت تركيا إلى إنهاء أعمالها غير القانونية على الفور التي تنتهك حقوق أثينا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، قال في وقت سابق، إنه مع الأسف تركيا أضافت فعلًا آخر لأفعالها المشينة، وعلى الاتحاد الأوروبي ردع تركيا عما تفعله.

وأضاف ميتسوتاكس، أن على الاتحاد الأوروبي التحقيق مع تركيا من أجل قضية قبرص واحتلال سيادة أراضيها، وأنه إذا لم تتوقف تركيا فسيضطرون إلى تطبيق عقوبات صارمة عليها.