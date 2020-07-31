باحث في شؤون الإرهاب: داعش تغسل أموالها في تركيا عبر شركات الوساطة

قال الباحث الأمريكي في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن داعش غسلت أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف كلارك، في تصريحات له نقلتها صحيفة "أرب نيوز البريطانية"، أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الشركات دورا في بقاء داعش خلال العقد المقبل.

وكان تقرير صحفي، تداولته الصحف العالمية عن اسم أحد ممولي تنظيم داعش يدعى عدنان الراوي، وذلك من خلال العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص والمؤسسات التي تمد التنظيم المتطرف بالدعم المالي.

وذكر التقرير الذي اطلع عليه 31 يوليو2020، أن الشخص المعني يقيم ويدير مؤسسة مالية مشبوهة في تركيا، مبينا أن "شبكات تمويل داعش الخفية في تركيا لا تزال نشطة بشكل غير مفهوم، مع أن التنظيم هُزم جغرافيا في سوريا والعراق ولم يعد يسيطر على مناطق بعينها".