نائب تركي يهاجم نظام أردوغان بشراسة: قذارة تتراكم منذ 18 عاما

وصف عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي فايق أوزتراك، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الاستبداد"، كما وصف النظام الحالي بـ"القذارة"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن أوزتراك، اتهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل على شغل الرأي العام بأمور خلاف مشاكلهم الرئيسية، مشددًا على أن من وصفهم بـ"حراس القصر" يستهدفون نسيان الشعب "أوساخ النظام المتراكمة وقذارة 18 عامًا"، في إشارة إلى فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان منذ 18 عامًا.

وكان البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، أقر قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي، أعلنت، الجمعة الماضية، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ووضعها تحت تحكم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.

وحسب ما ذكرت جريدة جمهورييت التركية، فقد تصاعد التوتر بالبرلمان التركي خلال النقاشات حول قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الذي وصفته المعارضة التركية بالرقابة.

وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس النواب في تيكيرداغ فايق أوزتراك، في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة "تحاول بناء نظام استبدادي".