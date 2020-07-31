العفو الدولية تدين الرقابة التركية على منصات التواصل الاجتماعي

أدانت منظمة العفو الدولية إقرار البرلمان التركي قانونًا يفرض قيودًا ورقابة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مواد القانون المذكور تعتبر تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير في تركيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأكدت المنظمة في بيان، أن القانون الجديد سيضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات.

وأشار مدير الحملات والاتصالات في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بايهان، إلى أن التعديلات الجديدة تزيد المخاطر الواقعة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارهم المعارضة.

وأكدت المنظمة أن القيود والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ستزيد، موضحة أن الحكومة تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وكان يجب ألا يمر مشروع القانون من البرلمان، والذي سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على المحتويات على الإنترنت.

وتزامنًا مع ذلك، تفاعل آلاف المستخدمين على موقع التدوينات القصية "تويتر"، بمن فيهم سياسيون، مع القانون الجديد وأبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.