رابح صقر يحتفل بشفاء الملك سلمان في أغنية "لا باس"

احتفل الفنان السعودي رابح صقر، بشفاء الملك سلمان بن ال عبدالعزيز من الوعكة الصحية، خلال الأيام الماضية، بأغنية جديدة بعنوان "لا باس".

الأغنية من كلمات نواف بن فيصل بن فهد، ولحن رابح صقر وتوزيع الموزع المصري مدحت خميس وتقول كلمات الأغنية.

ياسيدي مَبري مْشَافى من الباس

وعساك ترفل بالمسرَّات دَايم

طلتك مرتاح بها راحة أجناس

يا سيدي راحتك راس الغنايم

انت العميم اللي وسع كل من قاس

وانت الزعيم اللي فدتك الزعايم

وانت الذي في ساحة المجد غرّاس

تشهد لِك أيام جداد و قدايم

ياللي عليت بديرتك رافع الراس

عظيم ماتقبل بغير العظايم

ياليتنا دون الكِدَرْ عنك حراس

وياليتنا بينك وبين القسايم

يا سيدي يابْوي لا باس لا باس

وعساك من فوق الملا تاج دايم