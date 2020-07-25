رامي جمال لـ رابح صقر: مبسوط جدا بشغلنا سوا

حرص الفنان رامي جمال، على توجيه رسالة إلى الفنان السعودي الكبير رابح صقر عبر صفحته بتويتر.

وكتب رامي، عبر حسابه، قائلا: "رابح صقر.. اتشرفت بمعرفتك جداً، ومبسوط جدا بشغلنا سوا.. فعلاً إنسان وفنان مكسب".

يذكر أن رامي جمال، يحتفل اليوم السبت، 25 يوليو، بعيد ميلاده، إذ كتب عبر إنستجرام: "الحمد لله النهاردة بقيت 36 سنة، ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير أهمهم مراتي اللي بعتبرها شريكتي وأصحابي وبنتي، نظرتي للحياة كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد إن اللي جاي كله خير ونجاح، وشكرا لكل شخص دعمني فنيا أو نفسياً أنا بحبكم جدا جداً".