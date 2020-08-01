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حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:50 ص | السبت 01 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يقف مولود برج الجدى دائما إلى جوار أصدقائه ويقدم لهم الدعم والمساندة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

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