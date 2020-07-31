رئيس مدينة سفاجا يتفقد مصابي حادث سيارة أودى بحياة شخصين

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر مستشفى سفاجا المركزي، مساء اليوم الجمعة، للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 7 بالطريق الدائري سفاجا قنا الذي أودى بحياة اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وجهت هدى المغربي إدارة مستشفى سفاجا المركزي الأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات والإشعة اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بلاغا بحادث بالكيلو 7 طريق سفاجا قنا، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثث إلى مستشفى قنا العام َونقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.