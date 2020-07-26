رصد 17 مخالفة في حملات تموينية ورقابية على أسواق سفاجا

كشفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، عن أن المراقبة اليومية على الأسواق والمحلات أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا ما بين 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر عدم إعلان الأسعار، و 3 محاضر بيع بأزيد من السعر.

وأشارت "المغربي" إلى أن الحملة قامت بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من الأرصدة ومدى توافر الخبز لسد حاجة المواطنين، ومطابقته للمواصفات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة نقص في جوال دقيق زنة 50 كجم، ومحضر مخالفة عدم وجود دفتر المفتش.

وشددت رئيس المدينة، بالمرور على المحلات والمطاعم والأسواق، لضبط الأسعار وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، والمترددين عليها، ومراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة بالتنسيق مع إدارات الصحة والتموين والطب البيطري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.