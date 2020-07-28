صور.. تجهيز مجزر سفاجا الآلي لاستقبال الأضاحي خلال العيد

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بالمدينة يرافقها الدكتورة سوزان بوليس، مدير إدارة الطب البيطري وذلك للاستعداد وتجهيز استقبال الذبح في عيد الأضحى المبارك.

وتابعت "المغربي" مراحل عمليات تطوير الصالة الكبيرة وتجهيزها لاستقبال الذبح بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال تطوير المجزر الآلي في إطار خطة تطوير مجازر البحر الأحمر، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون لمواكبة التقدم الجاري حفاظًا على صحة المواطنين.

ةشددت على توفير العدد اللازم من عمال النظافة والأمن بالمجزر والتأكد من مستوى النظافة بالمجزر ومحيطه، للحفاظ على سلامة اللحوم ومنع التلوث، بالاضافة إلى متابعة توفير المياه والكهرباء بشكل دائم دون انقطاع خلال أيام عيد الأضحى، لتسهيل عملية الذبح والتنظيف .

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أنه جاري تطوير المجزر وإنشاء صالة للذبح الحديث، حيث يجرى إنشاء خزان مياه وخزان حريق ومحطة معالجة ومبنى إداري ومحرقة وثلاث عنابر للذبح وتخصيص طريق للخدمة للخروج والدخول لفصل خروج اللحوم النظيفة واللحوم النفايات.

ويقع المجزر الآلي على مساحة 2850 مترًا مربعًا لخدمة أهالي سفاجا، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، ويتكون من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.