362 ذبيحة داخل المجازر الحكومية في أول أيام العيد بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المجزر العمومي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، للاطمئنان على سير العمل وإلتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

واطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والإلتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.

وأوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزر بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.

وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءا من أول أيام عيد الأضحى، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.