362 ذبيحة داخل المجازر الحكومية في أول أيام العيد بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
10:00 م | الجمعة 31 يوليو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المجزر العمومي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، للاطمئنان على سير العمل وإلتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
واطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والإلتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.
وأوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزر بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.
وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءا من أول أيام عيد الأضحى، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.