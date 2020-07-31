بعد إيقاف 7 مليون خط.. كيف تتجنب إيقاف خط المحمول الخاص بك؟

أعلنت وزارة الاتصالات أن عملية تصحيح قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، تسبب في إخراج نحو 7 ملايين خط محمول من الخدمة، كانت مسجلة لدى الشركات ببيانات وهمية أو خاطئة.

وتستعرض "الوطن" نصائح تُجنبك وقف خط المحمول الخاص بك، وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو التالي:

كيف تتجنب إيقاف خط المحمول الخاص بك؟

- يجب ألا تكون بيانات الخط مجهولة إذ يُعد ذلك أمرا مخالفا للقانون.

- على مستخدم الخط مراعاة ألا يمر 3 أشهر على الخط دون شحنه أو استخدامه خلال تلك المدة.

- عدم استخدام الخط في أمر مخالف للقانون والعقد المبرم بين الشركة ومقدم الخدمة.

- الالتزام بسداد الفواتير المستحقة على نظام العميل لمدة معينة.

- تلتزم شركات المحمول بعدم إجراء وقف مؤقت للخدمة بناء على طلب المشترك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيًا أو عن طريق مكالمة صوتية مسجلة بشرط أن يكون اتصال المشترك من نفس رقم الخط الذي يريد وقف الخدمة عليه، وفي جميع الأحوال يجب تسجيل تحقيق الشخصية للعميل ورقمه القومي.