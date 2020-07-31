كندة علوش: أنا شقية وعصبية وصوتي عالي

قالت الفنانة السورية كندة علوش إنها شقية، مشيرة إلى أن الناس كونت عنها فكرة بأنها هادية ورقيقة: "دي مش الحقيقة الكاملة".

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "أنا كنت عصبية بشكل كبير، وصوتي عالي في الكلام والتعبير، وفي القعدة مع صحابي أنا مش العنصر الهادي في الركن البعيد، وفي المدرسة كنت كده".

وتابعت بأنها حاولت التعامل مع هذا الأمر، بسبب أضرار العصبية: "اشتغلت على نفسي كتير إني أهدى وأروق وأكون أقل انفعالية، لأني شخص شديد الانفعالية"، مشيرة إلى أنها تحاول الدفاع عن المظلومين منذ أن كانت طفلة صغيرة: "أنا اللي كنت بلبس في الآخر واتعاقب، ولما كبرت ودخلت المعهد بقيت أتعرض لنفس المشكلة، وفي حياتي حصل نفس الموضوع، ولما كنت بشوف قضية مش عجباني كنت بتكلم عليها، ولما لقيت الموضوع ده بيورطني قفلت الفيس بوك تماما، وأبقيت على إنستجرام".

وواصلت: "لما ظهر عمرو في حياتي، وقالي أنتي مالك، بتدخلي نفسك في مشاكل، لكن أنا بتدخل في مشاكل التصوير زي اللي بيحصل مع بعض الكومبارسات من بعض الجهات الإنتاجية واتخانق لهم، لكن اتعلمت إن مش كل حاجة شايفاها لازم تكون الصح".