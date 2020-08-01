وفاة مدير الإدارة الهندسية بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة بكورونا

توفي مدير الإدارة الهندسية بمستشفى الأطفال الجامعي جامعة المنصورة اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد يومين فقط من حجزه بالحجر الصحي، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين كل من يعرفه.

ونعاه الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، قائلا: "بقلوب مؤمنة وبمزيدٍ من الرضا والقبول بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة المهندس عصام جمعه - مدير الإدارة الهندسية، مستشفى الأطفال الجامعي".

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفي الأطفال، "أشهد الله أنه كان من أخلص الناس في عمله، وأنه كان شجاعاً ومقداماً في عمله وأنه ظل يعمل بكل طاقته حتى مرضه، والله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد زملاء الراحل أنه كان يؤدي عمله في الجامعة بكل إخلاص، حتى آخر يوم له في العمل، إلي أن اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله منذ يومين فقط، وفوجئوا بإعلان وفاته مساء اليوم".