الداخلية الإيطالية: فيروس كورونا زاد من أزمة تدفق المهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا تسببت في تدفق استثنائي للمهاجرين، وأن عدد الذين بلغوا السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" اليوم - إلى أن قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال أفريقيا دون أن يتم اعتراضها، مضيفا أن ما يقرب من نصف المهاجرين المقدر عددهم بـ11 ألفا والذين وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، غادروا من تونس، ومعظمهم من المواطنين التونسيين، أما الآخرون غالبيتهم من ليبيا.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيسي التقت الاثنين الماضي، الرئيس التونسي قيس سعيّد في قرطاج وعبرت له عن بالغ قلقها إزاء التدفق الأخير للمهاجرين من تونس.وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه القضية على الفور والعمل على توزيع الوافدين الجدد وبخاصة خلال هذه المرحلة".