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محمود مسلم

تعافي 19 حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:23 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
تعافي 19 حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافي 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

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