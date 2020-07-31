محمد رمضان يستعرض سياراته الفاخرة: أنا مش مغرور.. أنا راجل برج التور

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جديدًا يفتخر فيه بسياراته الفاخرة، وكان يغني فيه.

كانت كلمات الأغنية: "أنا مش فرفور أنا راجل برج التور، سيبك من لبسي وعربيتي، قولت ليكي ألف مرة تقلان عليكي، ثقتي بنفسي مش غرور أنا مش مغرور أنا مش مغرور".

وكالعادة أثار محمد رمضان ردود فعل واسعة، بسبب مقطع هذا المقطع، الذي لم تبلغ مدته 40 ثانية، حيث انقسم المعلقين على الفيديو ما بين مؤيد له ومعارض.

وكتبت "رانيا": "سلسلة دهب !! .. وبيطلع يصعب علينا في المسلسلات".

وكتب أحمد عبدالله: "طب لما تتغر هتعمل إيه هتجيب بني آدمين تولع فيهم؟!".

فيما أثنى آخرون، على الفنان محمد رمضان، وكتبت "سمر يوسف": "بتفرج على فيلم رامي الاعتصامي الآن.. ولسه شيفاك.. فعلا لكل مجتهد نصيب.. سبحان الله".

وكتب زياد عماد: "بصراحة أنت لازم تفتخر بنجاحك عشان أنت تعب عشان توصل للي أنت فيه.. ربنا يستر عليك".

وكتبت سمر محمد: "عسل محمد رمضان ربنا يزيدك إن شاء لله".