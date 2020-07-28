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فيديو.. محمد رمضان يستعيد ذكريات بداياته الفنية

تحدث عن رغبته وأحلامه في مجال التمثيل

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:33 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" مقطع فيديو له من لقاء تليفزيوني قديم أثناء بداياته الفنية، تحدث من خلاله عن رغبته وأحلامه في مجال التمثيل وبأنه يحلم بألا يكون نجما في مصر فقط ولكن في الخارج أيضاً.

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يذكر أن "رمضان"  يوم الأحد الماضي نشر عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه بمغني الراب الفرنسي ميتيج جيمس، وعلق "رمضان" على الفيديو: "قريبا أغنية مصورة .. جميس ورمضان".

 

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