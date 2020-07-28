فيديو.. محمد رمضان يستعيد ذكريات بداياته الفنية

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" مقطع فيديو له من لقاء تليفزيوني قديم أثناء بداياته الفنية، تحدث من خلاله عن رغبته وأحلامه في مجال التمثيل وبأنه يحلم بألا يكون نجما في مصر فقط ولكن في الخارج أيضاً.

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How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

يذكر أن "رمضان" يوم الأحد الماضي نشر عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه بمغني الراب الفرنسي ميتيج جيمس، وعلق "رمضان" على الفيديو: "قريبا أغنية مصورة .. جميس ورمضان".