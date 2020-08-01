استقرار سعر الدولار في عدد من البنوك

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا سعريًا، دون تغيير في عدد كبير من البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى، ليباع في "البنك الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، والمصرف المتحد"، بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار، في بنوك "بنك المشرق، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، والإمارات دبي الوطني"، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء.

فيما جاء بنك الكويت الوطني الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ16 جنيها مقابل 15.90 جنيه للشراء.