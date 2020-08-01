أستاذ طب وقائي للمواطنين: افرحوا بالعيد بذكاء والتزموا بالتباعد

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنّ انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا علامة مبشرة جدا، متابعا: "هنفرح بالأرقام عشان فيه انخفاض وهنفرح برضو عشان احنا في عيد الأضحى، لكن لازم المواطنين ياخدوا حذرهم من التجمعات في العيد".

وأضاف المر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الموجة في طريقها للانكسار، رغم أنّ هناك دولا زادت بها أعداد المصابين، مؤكدا أنّ فيروس كورونا لم ينته، فقد يحدث انخفاض وانكسار لعدة أسباب، لكن إذا زادت التجمعات في فترة معينة ستحدث الموجة الثانية.

وتابع: "حاليا إحنا في أعياد محدش يقولي مش هنزور قرايبي ولا أصحابي ولا هطلع، روح بس التزم بالتباعد، مثلا على سبيل المثال حضرتك رايح تزور جدك، مش لازم انت واخواتك كلهم تروحوا في نفس الوقت وبالأعداد كلها، إنما واحد الساعة 9 واحد 9 ونص أو 10 وواحد 11، افرح زي ما انت عاوز لكن بذكاء وبالالتزام بالتباعد".