وفاة وكيل كلية آداب دمنهور إثر إصابته بفيروس كورونا

نعت كلية الآداب بجامعة دمنهور، الدكتور أحمد عبدالعزيز عيسى، وكيل الكلية، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وظهرت أعراض الإصابة على الدكتور أحمد عبدالعزيز، 46 عاما، منذ 21 يوليو الجاري، وخضع للفحوصات الطبية التي جاءت نتيجتها إيجابية، وجرى وضعه بالعزل الصحي بمستشفى الصدر بدمنهور وخضع للعلاج المكثف.

وخلال الفترة الأخيرة تدهورت حالته الصحية وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، ونعت الدكتورة حنان الشافعي، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالكلية بمزيد من الحزن والأسى الدكتور أحمد عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.