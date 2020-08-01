"الغسالة" يتحدى كورونا ويحقق المليون الأول في بداية العيد

حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، مليون و10 آلاف و117 جنيها، أمس الجمعة، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان محمد إمام، 67 ألفا و914 جنيها، متفوقاً على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 67 ألف و282 جنيها، فيما تذيل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، الإيرادات بألفين جنيه و862 جنيها.

يذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.