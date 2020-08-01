أسواق الجملة تستأنف عملها اليوم.. واستقرار في أسعار الخضر والفاكهة

استأنفت أسواق الجملة بالمحافظات عملها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط وفرة كبيرة من المعروض وتراجع كبير في الطلب.

وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، الأسباب للتخزين الذي تم قبيل العيد وزيادة الإنتاج، وذهاب عدد كبير من التجار لمحافظاتهم الأصلية، ما قلل الطلب على الخضر والفاكهة بأسواق الجملة.

وأكد النجيب، لـ"الوطن"، عدم زيادة الأسعار عما قبل العيد واستقرار السلع، موضحا أنّ سوق الخضراوات والفاكهة يعاني زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج وركود المبيعات، ما انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار البعض الآخر، باستثناء الفاصوليا.

وتوقع رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، مزيد من الاستقرار حتى بعد العيد، مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

من جانبه، قال محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، إنّ هناك رصد دائم لحالة للسوق التي أظهرت عدم زيادة الأسعار، موضحا أنّ الطماطم والبطاطس والبصل مؤشر على الاستقرار.

وتابع الفيومي، أنّ الأسعار تشهد استقرارا وتراجعا سعريا لم تشهدة من قبل مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا عدم وجود شكوى واحدة من عدم توافر أي سلعة.

وطمأن الفيومي، المواطنين، على استقرار الأسعار بعد العيد نتيجة توافر الأصناف كافة، وزيادة المعروض، ما يؤدي لانضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق، موضحا أنّ حالات التخزين من جانب المواطنين قبيل عيد الأضحى، لم تؤثر على الأسعار أو المعروض من أصناف الفاكهة والخضر.

ورصد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، أسعار الخضروات والفاكهة، حيث تباع الطماطم بأسعار تتراوح بين 2-2.50 جنيه للكيلو، البطاطس 3 جنيهات، والبصل من 2.5-3 جنيهات للكيلو، والباذنجان يتراوح سعرة من 1.1.50 جنيه، والعنب يباع من 4-6 جنيهات، والمانجو من 8 حتى 20 جنيها.