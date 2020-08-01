الهدوء يسود شوارع أسيوط وغلق الحدائق في ثاني أيام عيد الأضحى

يواصل الموطنين في محافظة أسيوط، احتفالهم بعيد الأضحى المبارك من منازلهم تنفيذا لقرار الحكومة بإغلاق الحدائق والمنتزهات التي يلجأ إليها الأهالي في المناسبات خاصة الأعياد للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي بات يسيطر على العيد هذا العام وبدت الشوارع خالية من المارة وسيطر الهدوء على الاحتفالت هذا العام.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالغلق التام لكافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن وفض الأسواق بجميع القرى والمراكز واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة إجازة عيد الفطر، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاختناقات المرورية.