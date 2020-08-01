جهاز القاهرة الجديدة يزيل "دور ونصف" مخالف في التجمع الخامس

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة أسفرت عن إزالة دور ونصف دور مخالف بالقطعة (72 بالحى الأول بالتجمع الخامس)، وذلك لمخالفة البناء بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ مخالفة البناء تمثلت في استكمال مالك القطعة الروف بالكامل، وبناء دور كامل آخر، مشيراً إلى أنَّه تمّ التوجه للقطعة في أثناء البناء، وأغلق المالك باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة المختصة من أداء مهامهم، وتمّ تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.

وأضاف "غنيم"، أنَّ الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة بنجاح، وذلك بقيادة المهندسة سلوى بيومى" نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس"، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أنَّه تمّ إزالة الأدوار المخالفة بالكامل كما تمّ رفع عدادي كهرباء لوحدتين بنفس المبنى وذلك لمخالفة تغيير النشاط وتحويلهما من سكني إلى إداري.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنَّ مخالفة تغيير النشاط تمثلت في قيام مالك القطعة بتقسيم البدروم لـ3 وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وتمّ إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.

جدير بالذكر، أنَّ الحملة تمت بإشراف مباشر من المهندس أمين غنيم، وقيادة المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور المهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الخامس، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات، والمهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس الحي، ومسؤولي أمن الجهاز بالتجمع الخامس، وقيادات الجهاز من الإدارات المعنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة.