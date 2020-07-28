نائب: التخبط في تصريحات التصالح على مخالفات البناء يعيق تنفيذ القانون

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول التخبط في تصريحات وزارة التنمية المحلية المسؤولة عن التصالح في مخالفات البناء، مما جعل الكثيرة من المواطنين في حيرة من أمرهم، ومترددين في الإقبال على التصالح من عدمه، ما بين تصريحات للوزارة، أو المحافظة أو خبراء أو مسؤولين سابقين.

وأوضح أنه في بداية الأمر أكدت الوزارة أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسؤول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن يجب أن يتصالح صاحب العقار، وأن يتقدم صاحب الشقة ببلاغ ضد صاحب العقار، ثم عادت وأكدت أن المسؤولية تضامنية.

وأضاف أن التخبط والتردد في القرارات تسبب في حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسؤولين عن تلقي الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مطالبا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح في مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدي للمخالفين واستعادة حق الدولة.