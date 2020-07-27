تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى التاسعة مساء بالبياضية

تفقد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، سير أعمال تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وباقي الطلبات العامة بالمدينة، وذلك داخل مقر المركز التكنولوجي.

وخلال جولته بمقر المركز التكنولوجي، تلقى رئيس مدينة البياضية بعض الاستفسارات الخاصة من بعض المواطنين، وتأكد من انتظام سير العمل، وأكد على المواطنين المتقدمين بملفات التصالح ضرورة دفع جدية التصالح والمقدرة بـ25% من إجمالي قيمة التصالح.

وأضاف أنه على المواطنين التقدم بشهادة تثبت تاريخ المخالفة من مهندس استشاري قبل صدور القانون، وكذلك كافة المستندات اللازمة طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن مدة انتهاء تقديم الطلبات هي 30 سبتمبر المقبل.

ولقت إلى أن المركز التكنولوجي يعمل فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والثانية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.