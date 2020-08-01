الكنيسة: البابا يقدم "مبادئ الحياة" يوميا عبر مواقع التواصل والفضائيات

بدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية القبطية، في تقديم برنامج يومي جديد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "مبادئ الحياة" من خلال قراءة في الرسائل الجامعة.

والبرنامج الجديد الذي سيستمر عرضه حتى 21 أغسطس الجاري يتضمن 7 رسائل في 21 إصحاح بالكتاب المقدس، ويتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يوما.

وسبق وقدم المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية والبرامج والأفلام والترانيم للبابا، بهدف توصيل تعليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تناسب العصر الحالي، بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.