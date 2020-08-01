مصرع طفلة "وقعت عليها نخلة" في سوهاج

لقيت طفله مصرعه إثر سقوط نخله عليها في أثناء لهوها بجوار منزلها بقرية "الزواتنة" دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتمّ نقل الجثة لمستشفى جرجا المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة بقرية الزواتنة دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا.

وتبين من الفحص مصرع الطفلة "حنين.ع.ن" (6 سنوات - تقيم قرية الزواتنة) إثر سقوط نخله عليها في أثناء لهوها داخل الزراعات القريبة من منزلها.

تمّ نقل الطفلة لمستشفى جرجا المركزي، وحرر محضر بالوقاعة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.