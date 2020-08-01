تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بـ14 مليارا و634 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية يوليو 2020، في تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 14 مليارا و634 مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد شعراوي أنّ هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 826 ألف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض (مشروعك) اعتبارا من مارس الماضي ولمدة 6 أشهر، وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل، في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذا للمشروعات بعدد تجاوز 17.7 ألف مشروع بقروض أكثر من 1.7 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 100 ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15.2 ألف مشروع بقروض مليار و49 مليون جنيه ووفرت أكثر من 69 ألف فرصة عمل.

وبيّن التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أنّ محافظة سوهاج نفذت أكثر من 15 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنيه وفرت نحو 81 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12.5 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل.

وذكر وزير التنمية المحلية أنّ وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا، تقدم التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالبا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.