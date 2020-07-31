التنمية المحلية توجّه رؤساء المدن والأحياء برصد أي مخالفات بناء بالعيد

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة، بشأن متابعة الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء شعراوي، إنّ التقرير أشار إلى أنّ الحالة العامة في المحافظات مستقرة، مؤكدا أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن، ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار توجيه المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية، بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي على أراضي الدولة، والتعامل معها بحسم على الفور بالإزالة، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشار شعراوي إلى ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.

ووجّه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار أيام عيد الأضحى، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حال حدوث أي طوارئ.