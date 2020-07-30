"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال العيد

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أمر شعراوي بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية.

كما طالب وزير التنمية المحلية، برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، لنقل الركاب والأجرة" لعدم استغلال المواطنين.

وشدد شعراوي على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى، واستمرار غلق الشواطئ العامة، مع التأكيد على التزام المحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ، والتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية خلال أيام عيد الأضحى.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بتشكيل لجان بالمحافظات تضم ممثلين للري ومديرية الأمن للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها للوقوف على التراخيص والسلامة الإنشائية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم الذبح في الشوارع و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.