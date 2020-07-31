التنمية المحلية: استمرار غلق الشواطئ والحدائق

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتواصل باستمرار مع غرف عمليات المحافظات، على مدار الساعة، لمتابعة أي مستجدات، وإرسال تقارير دورية فى فترة العيد.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرافق الإسعاف والتشديد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، لنقل الركاب والأجرة" لعدم استغلال المواطنين.

وأشار إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى، واستمرار غلق الشواطئ العامة، مع التأكيد على إلتزام المحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ، والتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية خلال أيام عيد الأضحى.