"السوشيال ميديا" بديل مؤتمرات الدعاية لمرشحي "الشيوخ" بأسيوط

اختلفت الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ هذه الدورة عن الانتخابات السابقة، بسبب الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء التى كان المرشحون يستغلونها في التقرب لأهالى الدوائر، حيث استبدل عدد كبير من المرشحين أسلوب الدعاية الخاصة بهم وإقامة المؤتمرات الجماهيرية واقتصارها على عقد لقاءات تنظيمية مع رؤوس العائلات بالقرى والمراكز والدعاية باستخدام السوشيال ميديا عبر مواقع "التواصل الاجتماعي".

وقال المرشح الدكتور علي مهران، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن القائمة الانتخابية من أجل مصر، بدأت بالفعل الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات تنظيمية مع رؤوس العائلات بالقرى، وبالإضافة إلى البنرات المنتشرة بالمحافظة والتى تضم مرشحي قائمة الحزب.

وأوضح "مهران" أن مرشحي مستقبل وطن ملتزمون بقرارات الحكومة التي تمنع التجمعات والمؤتمرات، وذلك التزاما بقرارات الدولة وحرصًا على سلامة المواطن.

وفى سياق متصل أعلن النائب مرتضى العربى أمين حزب حماة وطن بأسيوط أنه سينشر السيرة الذاتية لجميع المرشحين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى وقال "دعما لمرشحى الشيوخ بمحافظة أسيوط، سوف أعلن عنهم جميعا وأنشر السيرة الذاتية لهم على صفحتي".

ومن جانب آخر حرص النائب العقيد محمد عبدالسلام مرشح فردى عن حزب الوفد، على لقاء المواطنين بالقرى والشوارع والميادين لتهنئتهم بالعيد وحثهم عى المشاركة فى الانتخابات.

وفى السياق ذاته قام المرشح النائب السابق العقيد محمد الصحفى، مرشح فردى مستقل بالمرور على المواطنين بالمقاهى والمحال التجارية والشوارع خاصة منطقة غرب مدينة أسيوط التى يحظى فيها بشعبية جارفة لتهنئتهم بالعيد ونشر جولاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط على مقاعد الفردى سواء حزبى أو مستقل 28 مرشحا في محافظة أسيوط.

ومن أبرز المرشحين في القائمة عن أسيوط، الدكتور على مهران، أستاذ بجامعة أسيوط وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بأسيوط، ويخوض الإنتخابات لأول مرة وكان يشغل أمين جمعية من أجل مصر بأسيوط قبل دمجها مع حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

كما تضم القائمة محمد فهمي صالح أمين حزب الشعب الجمهوري السياسي القديم رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق، ومحأمي بارز و له تاريخ سياسي سابق يؤهله للعمل السياسي والتشريع من خلال ما يقرب من ٣٠ عام قضاها في العمل السياسي كعضو مجلس محلي محافظة أسيوط، ثم وكيل مجلس محلي، ورئيس المجلس المحلي تعامل فيها مع صناع القرار والتشريع طوال العقود،

كما تضم القائمة " هند جوزيف" المحاميه والسياسية البارزة من ضمن أفضل الإختيارات ضمن قائمة مستقبل وطن عن مراكز أسيوط الشمالية ومركز القوصية، والتي كانت تعمل في العمل العام والسياسي منذ حوالي ١٥ سنة بدأتها من العمل المجتمعي، والأهلي، والخيري وتعد جوزيف من أفضل الإختيارات التي تمثل المرأة والاقباط في المحافظة بالكامل، وافضل ممثلا للمرأة والكنيسة، وتتمتع جوزيف بقابلية سياسية غير محدودة وتحظي بالقبول لدي الشارع الأسيوطي على العموم ومن المتوقع أن تحصل على أصوات كبيرة من شمال أسيوط إلى جنوبها.

ومن المرشحين أيضا "حمادة قرشي" مرشح حزب مستقبل وطن "فردى " ابن عائلة القرشية بمركز ديروط شمال محافظة أسيوط، المرشح الفردي صاحبة التاريخ السياسي والعضو السابق لمجلس الشوري لدورة ٢٠١٠ والذي تعتبر عائلته على مر التاريخ من العائلات السياسية ذات التاريخ العريق وصاحبة كراسي البرلمان في دائرة أسيوط، بالتبادل مع عائلة الكيلانية صاحبة التاريخ السياسي والتي تقف مساندة في هذه الدورة لمرشح القرشية، ويحظي قرشي بالقاعدة الانتخابية والاسم العريق والذي يؤهله لان يحظي بقابلية كبيرة لدي الناخبين ويتوقع أن يحصل قرشي على اكبر كتله تصويتيه في مرشحي الفردي على مستوى المحافظة، والذي من المتوقع أنه يرفع بقيت المرشحين الفردي معه بقوة كتلته التصويتيه.

ومن بين مرشحي مستقبل وطن "فردى " المهندس مجدي سليم وكيل وزارة التموين الاسبق، وسكرتير عام محافظة أسيوط الاسبق، ورئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، والذي يعتمد على تاريخه العملي ورصيده من حب الجماهير وما قدمه من خدمات خلال فترات عمله وقدرته على التعامل مع الجماهير،

ويأتي في الأسماء المطروحة بشكل فردي مستقل اللواء" علي لافي " لواء شرطة سابق ومرشح فردي وله قدرة ومحبه في محافظة أسيوط وكان حاول الترشح للدورة الماضية في ٢٠١٥ إلا أن أوراقه لم تستكمل وقرر خوض الانتخابات النيابية لمجلس الشيوخ عن دائرة مدينة أسيوط وبرصيده سابق من محبة الجماهير وعطاؤه كضابط شرطة.