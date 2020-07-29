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"الهضيبي": مجلس الشيوخ استشاري لا يحتاج لكتل برلمانية أو أغلبية نيابية

كتب:

محمد حامد
06:17 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد

ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ تضم نخبة من الشخصيات المتميزة والمتنوعة، يمثلون مختلف الثقافات والتوجهات الفكرية التى تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن"، أن مجلس الشيوخ منوط به البحث عن الرأي والاستشارة الموثقة ويراجع القوانين مراجعة دقيقة، بما يصب في خروج تشريعات تتلاءم مع الواقع المصري، ولا يحتاج إلى كتل برلمانية أو أغلبية نيابية مثل مجلس  النواب.

وتابع أن مجلس النواب يمتلك سلطة التشريع والرقابة من خلال أدوات يستطيع نوابه القيام بها، كطلب الإحاطة والاستجواب والمناقشة والسؤال، أما مجلس الشيوخ فهو ذو اختصاصات استشارية نتمنى أن يكون قيمة مضافة للحياة النيابية مساندًا لجميع السلطات.

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