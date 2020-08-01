الدقهلية تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في قروض الشباب والمرأة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري، في قيمة القروض التي تقدمها للخريجين والشباب والمرأة، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي يمنحها صندوق التنمية المحلية، بإشراف إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وأكد مختار، أن الدولة تسعى لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعمل على إتاحة فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وإننا نبذل جهودا مضاعفة من أجل توسيع قاعدة الإقراض خاصة من قروض صندوق التنمية المحلية.

وأوضح مختار، أن محافظة الدقهلية نفذت 60 مشروعاً خلال يوليو الماضي وبلغت قيمة القروض الممنوحة لها 596 ألف جنيه، لافتاً إلى أن صندوق التنمية المحلية يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد بجهود وزارة التنمية المحلية وتعاونها المتميز مع المحافظة، من خلال صندوق التنمية المحلية، كأحد أهم آليات دعم وتنمية القرية المصرية بنطاق الدقهلية، وذلك بإتاحة تمويل قروض ميسرة للمواطنين والشباب والمرأة المعيلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها، أوضحت نرمين فهمي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرعا لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.