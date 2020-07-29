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محافظ أسوان يشكل لجنة لمراجعة نتائج القبول بمدارس التمريض

كتب:

عبد الله مشالي
01:53 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
مستشفى التأمين الصحي بأسوان

مستشفى التأمين الصحي بأسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة لمراجعة نتائج القبول بمدارس التمريض، استجابة لمناشدات أولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض.

 جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع مديري الصحة وخدمة المواطنين والمكتب الفني، لدراسة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأشار عطية إلى أن اللجنة المشَّكلة ستجري اختبارات القبول بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة، والتي تشمل 13 مدرسة بإجمالي 700 طالب وطالبة بجميع أنحاء المحافظة.

وتابع: "سنسعى لزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين بمدارس التمريض لاستيعاب أكبر عدد ممكن ليصل الإجمالى إلى 800 طالب وطالبة بعد اختيار أعلى الدرجات وبحد أدنى 265 درجة مع اجتياز الاختبارات الشخصية، وفي حالة عدم استيفاء الأعداد المطلوبة لأي مدرسة سيتم فتح باب القبول مرة أخرى للوصول إلى الكثافة الطلابية المطلوبة".

 

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