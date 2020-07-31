محافظ أسوان يكرم صناع حملة "ضد كورونا".. ويؤكد: جسدوا ملحمة تطوعية

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكريم أعضاء حملة "معا ضد كورونا"، التطوعية والتي تضم العديد من الشباب والفتيات بمختلف المدن والمراكز بإهدائهم درع المحافظة بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ وذلك بمناسبة انتهاء أعمال وأنشطة الحملة بعد انحصار الوباء وانخفاض أعداد المصابين بشكل كبير وخاصة ممن بالعزل المنزلي لتصبح مستشفيات العزل حالياً بداخل المحافظة قادرة على استيعاب أعداد المصابين دون الحاجة لدعم مجتمعي، مثلما شهدت فترة الذروة مساندة كبيرة من مختلف قوى المجتمع الأسواني سواء كانت جمعيات أو رجال أعمال أو شركات أو نقابات أو أحزاب، بالإضافة إلى أعضاء الحملة، فضلاً عن الدور الإنساني الكبير الذي قدمته الأطقم الطبية من الجيش الأبيض.

وخلال كلمته وجه اللواء أشرف عطية الشكر لأعضاء الحملة على الجهود المتميزة التي قاموا بها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات متنوعة للعديد من المصابين بالفيروس، وأيضا أسرهم وهو ما ساهم بدوره في تماثلهم للشفاء الكامل ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية الجادة من وازع إنساني وليكونوا نماذج مشرفة لأسوان.

مؤكداً على أنه سيتم تكريم باقي المجموعات الشبابية والأفراد وجمعيات المجتمع المدني تباعاً خلال الفترة القادمة لأنهم جسدوا ملحمة من العمل المجتمعي والتطوعي الذي لا ينتظرون منه أي مقابل وهو ما أثبت المعدن الأصيل للمواطن الأسواني.

والجدير بالذكر أن الحملة تضم العديد من الفرق التطوعية منها فريق الخدمات الطبية الذي كان يباشر الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل والتي وصل عددها إلى 450 حالة حيث تماثل للشفاء حالات كثيرة منهم، مع متابعة باقي الحالات والتي تشهد تحسن مستمر، بجانب فرق أخرى منها العمل الميداني والتطهير والرش والتعقيم للمناطق والأحياء السكنية والمؤسسات المختلفة بواقع 3200 منزل ومؤسسة.

كما هناك فرق تغسيل ودفن الموتى والدعم النفسي والاجتماعي والإعلام والتوعية والعلاقات العامة، ومجموعات الحركة، مع توفير احتياجات العزل المنزلي أون لاين، كما قامت الحملة بتوفير بعض المستلزمات الطبية من أسطوانات ومولدات الأكسجين والكمامات والجونتيات الطبية، بجانب أجهزة قياس الضغط والسكر والأوكسجين والحرارة، علاوة على بدل العزل والكحول والأحذية والنظارات الطبية، فضلاً عن دعم المستشفيات بأجهزة التنفس الصناعي والأدوات الصحية المتنوعة.