الأورمان مستمرة في ذبح وتوزيع لحوم أضاحيها بأسوان في ثاني أيام العيد

تستمر جمعية الأورمان اليوم ولليوم الثاني على التوالي، في ذبح الأضاحي البلدية بأسوان، ورتبت الأورمان من بعد وقت صلاة العيد أمس لذبح (30) رأس ماشية، وجار استكمال الذبح لعصر آخر أيام التشريق.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالي قرى نجع السايح والمحاميد والمريناب والزعيرات والمويسات والغنيمية والشراونة بحري مركز ادفو، وثاني يوم العيد سيتم التوزيع في قرى الرغامة البلد وعزبة الواحي والرغامة شرق وعزبة علي سليمان وسلوا وأقليت مركز كوم امبو، وقرية والرديسيه مركز ادفو.

وأكد أنّ اللحوم البلدية التي يتم توزيعها في أسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، موضحا أنّ الذبح والتشفية والتعبئة في مجزر ادفو أول يوم العيد، وجار استكمال الذبح ثاني يوم العيد بمجزر كوم امبو، وثالث يوم العيد سيتم في مجزر دراو، ورابع يوم العيد بمجزر أسوان، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين.

يذكر أنّ ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبا، وأنّ حصة محافظة أسوان من المستورد 75 ألف كيلو لحوم والبلدي (30) رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها لمصر مباشرة.